Экс-тренер «Спартака» не исключил возвращения в случае отставки Витории

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о ситуации в клубе на старте сезона.

«Чемпионат только стартовал, Руй Витория пока к нему только адаптируется. Дайте ему поработать. Я думаю, что нужно набраться терпения, тогда и результаты придут. Возвращение в «Спартак»? Это отличный клуб. Думаю, что очень немногие тренеры могут сказать «Спартаку» нет», — цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

Ранее главный тренер клуба Руй Витория высказался о неудачах красно-белых на старте сезона. Португалец возглавил «Спартак» в мае 2021. Прежде он тренировал «Бенфику». Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Португалии (2015/16, 2016/17). Последним местом работы специалиста стал саудовский клуб «Ан-Наср», который он покинул в декабре 2020 года. Также Витория работал в португальских клубах «Фатиме», «Пасуш де Феррейре» и «Витории» из Гимараэша.

Под руководством специалиста «Спартак» потерпел четыре поражения в семи матчах. Красно-белые дважды проиграли «Бенфике» (0:2, 0:2) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, а также уступили казанскому «Рубину» (0:1) и «Нижнему Новгороду» (1:2) в Российской премьер-лиге (РПЛ).