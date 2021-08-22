Тренер «Барселоны» высказался о влиянии Месси на соперников

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман после матча второго тура чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао (1:1) высказался об отсутствии нападающего Лионеля Месси в составе команды.

«Мы видели «Атлетик» высокого уровня, и играть против него было очень сложно. Это правда, что без Месси соперники действуют лучше. Он лучший игрок в мире, и соперник боятся больше, но это нельзя изменить», — приводит слова Кумана Sport.es.

10 августа французский «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года.

Ранее бывший наставник каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде ответил на вопрос о своих отношениях с Месси.