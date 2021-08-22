Тренер «Ахмата» рассказал о приезде Кадырова на тренировку команды

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о приезде главы Чеченской республики Рамзана Кадырова на тренировку команды.

Специалист заявил, что Кадыров посетил занятие футболистов клуба после победы «Ахмата» в матче первого тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов» (1:2).

«Посмотрел, как работаем, выступил, оценил новое тренировочное поле. Сказал, что как-нибудь приедет поиграть на нем. Всех воодушевил», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

После пяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат», набравший шесть очков, занимает 11-е место в турнирной таблице первенства.

Ранее сообщалось, что грозненский клуб проиграл московскому ЦСКА в матче пятого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. В составе победителей отличились Владислав Яковлев и Чидера Эджуке. На 23-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Ахмата» Евгений Харин.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.