Советская гимнастка рассказала, как в Израиле издевались над спортсменками

Советская гимнастка Венера Зарипова рассказала, как израильский тренер издевался над своими подопечными.

«Без имен, но скажу, что тренер этот работает в Израиле. Была у меня ученица, потом она в силу возраста и успехов перешла к этому специалисту. Так вот, девочка рассказала мне, что как-то она с подругой не сделала точно того, что сказал тренер, и в качестве наказания их подвесили в спортивном зале на полчаса. Если бы девчонки упали, то могли бы побиться до инвалидности», — сказала Зарипова в интервью израильскому «9-му каналу».

Бывшая гимнастка считает, что необходимо дозировать жесткость и мягкость. По ее мнению, детей нельзя держать в состоянии постоянного стресса.

Зарипова завершила спортивную карьеру в 1988 году. Спустя два года она была приглашена тренером по художественной гимнастике в Израиль.

Ранее Зарипова рассказала, как глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова выгнала будущую олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву с первой тренировки.