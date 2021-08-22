«Барселона» избежала поражения в матче с «Атлетиком» в чемпионате Испании

«Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао в матче второго тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес», завершилась со счетом 1:1. На 50-й минуте отличился защитник хозяев Иньиго Мартинес. В середине второго тайма у гостей мяч забил Мемфис Депай.

После двух туров чемпионата Испании каталонский клуб, в активе которого четыре очка, лидирует в турнирной таблице первенства. Набравший два балла «Атлетик» располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Барселона» примет «Хетафе», а «Атлетик» на выезде сыграет с «Сельтой» из Виго.

Ранее сообщалось, что «Барселона» получила кредит и смогла добиться пересмотра части долговых обязательств, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, каталонский клуб смог взять ссуду в размере €455 млн на десять лет с процентной ставкой 1,98%, а его долговые обязательства в отношении еще €140 млн будут пересмотрены.

Отмечается, что финансовым консультантом в сделке выступил банк Goldman Sachs. Заем гарантирован телевизионными правами.

Испания. Примера. 2-й тур

«Атлетик» (Бильбао) — «Барселона» (Барселона) — 1:1

Голы: 1:0 — Мартинес, 50; 1:1 — Депай, 75.