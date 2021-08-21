Семак объяснил ничью «Зенита» в матче с «Уфой»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча пятого тура чемпионата России против «Уфы».

«Игра складывалась достаточно хорошо для нас — и забить смогли, и в обороне играли хорошо. Это то, что касается первого тайма. Во втором тайме ошиблись, и эта ошибка привела к пропущенному мячу. Игра, естественно, изменилась, стала нервной», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

Встреча между «Уфой» и «Зенитом», прошедшая в столице Башкирии на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Гамид Агаларов. У гостей мяч забил Малком. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» опустился на одну строчку в турнирной таблице РПЛ и занимает теперь второе место с 11 очками. Уфимцы на 11-й строчке, имея в активе пять очков.

В следующем туре сине-бело-голубые дома принимают московский ЦСКА. Матч состоится 26 августа в 20:45. «Уфа» в этот же день примет самарские «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 16:30.

Ранее сообщалось, что фанаты «Уфы» и «Зенита» устроили перекличку с оскорбительной кричалкой про нападающего петербургского клуба Артема Дзюбу.