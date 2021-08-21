Фанаты «Уфы» и «Зенита» устроили перекличку с оскорбительной кричалкой про Дзюбу

Фанаты петербургского «Зенита» и «Уфы» во время матча устроили перекличку, скандируя оскорбительную кричалку про форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбу.

«Зенитовская трибуна с уфимской фанаткой устроили перекличку про Дзюбу. Зенитовские фанаты кричат это каждый матч, но такая перекличка с фанатским сектором соперника была впервые», — сообщает Sport24.

Дзюба вышел на поле в стартовом составе, результативными действиями не отметился и на 71-й минуте был заменен.

«Зенит» опустился на одну строчку в турнирной таблице РПЛ и занимает теперь второе место с 11 очками.

В следующем туре сине-бело-голубые дома принимают московский ЦСКА. Матч состоится 26 августа в 20:45.

Российская премьер-лига. 5-й тур

«Уфа» — «Зенит» — 1:1

Голы: 0:1 — Малком (10), 1:1 — Агаларов (73).

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» после победы над «Уралом» возглавило таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ).