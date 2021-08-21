Червиченко: «Спартак» умеет набирать очки за счет неадекватных судей

Экс-глава московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью против тульского «Арсенала» (1:1) в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Меня разочаровывает не сама игра, а то, какими методами «Спартак» пытается выиграть. Красно-белые умеют набирать очки не только за счет скорости и хороших игроков, но и за счет неадекватных судей. Их это точно не украшает.

Сегодняшнее судейство — точно не домашнее для туляков. И все равно «Спартак» не может выиграть. Они ментально взбудоражены от всех этих подписаний контрактов, денег и недовольств по этому поводу. Надо сейчас просто успокоиться», — приводит слова Червиченко «СЭ».

Красно-белые после пяти стартовых матчей занимают восьмое место, имея в активе семь очков.

В следующем туре столичная команда примет на своем стадионе «Сочи». Встреча состоится 26 августа в 18:30.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Российская премьер-лига. 5-й тур

«Арсенал» — «Спартак» — 1:1

Голы: 1:0 — Понсе (76), 1:1 — Хлусевич (82).

Ранее сообщалось, что «Спартак» обновил антирекорд десятилетней давности.