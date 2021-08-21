ЦСКА в большинстве оказался сильнее «Ахмата»

Московский «ЦСКА» на своем поле обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 2:0 в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У победителей забитыми мячами отличились Владислав Яковлев с передачи Федора Чалова, а также Чидера Эджуке после паса Ивана Облякова. На 23-й минуте Евгений Харин оставил гостей в меньшинстве.

Армейцы после пяти туров занимают четвертое место, имея в активе девять очков. Грозненцы на десятой строчке с шестью очками.

В следующем туре красно-синие сыграют в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом». Матч состоится 26 августа в 20:45. Подопечные Андрея Талалаева в этот же день дома примут тульский «Арсенал». Стартовый свисток для команд прозвучит в 20:30.

Российская премьер-лига. 5-й тур

«ЦСКА» — «Ахмат» — 2:0

Голы: 1:0 — Яковлев (71), 2:0 — Эджуке (75).

Ранее сообщалось, что голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом чемпионатов России по числу проведенных матчей.

Акинфеев выступает за красно-синих с 2003 года. Он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем национального Кубка, а также вратарь брал Кубок УЕФА. В 2008 году вратарь стал бронзовым призером чемпионата Европы.