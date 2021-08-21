Четыре клуба РПЛ условно лишены возможности проводить матчи на своих стадионах

«Сочи», казанский «Рубин», «Ростов» и грозненский «Ахмат» условно лишены возможности проводить матчи на своих стадионах. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Отмечается, что на аренах команд нашли недочеты, которые надо устранить до начала сентября. В противном случае команды могут переехать на резервные стадионы.

В случае неустранения проблем «Рубин» переедет на Центральный стадион. Клуб из Татарстана играл там в прошлом сезоне против «Химок» и «Сочи», когда поле на «Ак Барс Арене» было признано неудовлетворительным.

Ранее сообщалось, что полузащитник казанского «Рубина» Хвича Каварцхелия исключен из заявки команды на сезон Российской премьер-лиги.

Кварацхелия перешел в «Рубин» в 2019 году. В прошлом сезоне он принял участие в 23 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. По итогам сезона полузащитник вошел в число номинантов на премию Golden boy, которая вручается лучшему футболисту мира не старше 21 года.