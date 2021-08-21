В Госдуме предложили два варианта развития сборной России по футболу

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил варианты развития сборной России по футболу. Об этом передает Sport24.

Есть два варианта развития национальной сборной. Простой вариант заключается в выдаче гражданства десятке хороших иностранцев — сразу заиграем на другом уровне. Игра в долгую — дать возможность нашим молодым ребятам: вкладывать в них деньги, выращивать, обеспечивать их лучшими условиями для развития», — сказал Свищев.

Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее место в своей группе после победы над финнами (1:0) и двух крупных поражений от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). На домашнем чемпионате мира, который прошел в 2018 году, россияне дошли до 1/4 финала.

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