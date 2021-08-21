Орлов рассказал, чему российским клубам надо учиться у зарубежных команд

Комментатор Геннадий Орлов высказался о работе пресс-службы петербургского «Зенита».

«Это хорошо, что «Зенит» ярко представляет новичков. «Зенит» должен быть лучше всех по всем направлениям. Думаю, мы не лидеры, если взять клубы из топ-5 и то, как они подают своих футболистов. Те сильно разогревают – правда, у них и футболисты поизвестнее. Они сразу продают по 50 тысяч футболок. Нам надо учиться многому», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака стали чемпионами России и получили право сыграть в групповом этапе главного европейского клубного турнира. Второе место занял московский «Спартак», замкнул тройку сильнейших столичный «Локомотив».

Ранее Новичок петербургского «Зенита» Клаудиньо рассказал о задаче сине-бело-голубых в Лиге чемпионов,

«Совершенно неважно, кто будет соперником — есть задача, есть большое желание и стремление пройти групповой этап и выйти в плей-офф. Кто бы ни оказался с нами в группе, мы должны выполнить поставленную задачу», — сказал Клаудиньо.