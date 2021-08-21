Гладилин — о возможной отмене лимита на легионеров: однозначного решения здесь нет

Российский футбольный тренер Валерий Гладилин высказался о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Понимаете, здесь палка о двух концах. Прямой ответ очень сложно дать. Здесь нужно собраться всем представителям клубов, потому что у каждой команды есть разные возможности, разные задачи. Если брать лидирующие шесть-восемь клубов, то они, конечно, могут выступить за отмену лимита на легионеров. Это понятно, они играют в еврокубках, и на усиление команды можно приглашать более мощных, сильных легионеров. Если клубы не попадают в еврокубки, если они борются за выживание, среднячки, то им не выгодна эта отмена. Они используют игроков, большую часть которых берут в аренду у сильных команд. Для них экономически проще решать вопрос с нашими игроками. Потому что еще у каждой команды есть школа спортивная, оттуда приходят игроки.

Не имеют возможностей приобретать сильных легионеров команды, которые находятся внизу таблицы. Для них лучше, чтобы лимит остался. Для команд, которые борются за еврокубки и хотят выступить прилично в Европе, необходимы сильные легионеры.

Однозначного решения здесь нет. Никакой самый умный юрист не сделает этого, потому что у каждого клуба разные цели. Есть бедные, есть богатые. У богатых свои интересы, у бедных – свои. А должна быть выработана общая система для развития нашего футбола. Сказать, что лучше – убрать лимит или оставить, я затрудняюсь», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

Ранее Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев раскритиковал идею полной отмены лимита на легионеров в РПЛ.