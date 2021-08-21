Тренер Непомнящий оценил неудачное выступление российских команд в еврокубках

Футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о неудачном выступлении российских клубов в еврокубках, передает «Спорт уик-энд».

«Причины поражений у всех разные, но все результаты укладываются в единую тенденцию. «Спартак» и «Рубин» уступили по делу, «Сочи» на их фоне выделялся. Ответный матч с «Партизаном» получился хорошим, команда Федотова заслуживала пройти дальше. «Сочи», как и в прошлом сезоне, сможет обыгрывать лидеров», — сказал непомнящий.

Напомним, казанский «Рубин» и «Сочи» уступили в квалификации Лиги конференций польскому «Ракуву» и белградскому «Партизану» соответственно. Московский «Спартак» проиграл в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов лиссабонской «Бенфике». Подопечные Руя Витории примут участие в групповом этапе Лиги Европы.

Ранее Австрия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА.