Червиченко — об игроке «Спартака» Джикии: кажется, он злоупотребляет хинкали

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о форме игрока красно-белых Георгия Джикии, передают «Известия».

«Джикия отрабатывает свои деньги. Хотя, если посмотреть на него, такое впечатление, что он злоупотребляет хинкали. Больно у него масса тела превышает ту, которая все-таки должна быть у защитника, чтобы он мог нормально бежать. Мне кажется, Георгий немного поднабрал», — сказал Червиченко.

В следующем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Руя Витории сыграют против тульского «Арсенала», встреча состоится 21 августа. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России красно-белые занимают десятое место, набрав шесть очков.

Ранее сообщалось, что в ходе рассмотрения дела о банкротстве пермского «Амкара» могут возбудить уголовное дело о подделке подписей игроков московского «Спартака» Георгия Джикии и Александра Селихова.