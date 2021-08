Тренер «Баварии» разрешил футболистам ночевать дома

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн разрешил игрокам команды проводить ночь с семьей дома перед домашними матчами клуба. Об этом сообщает Twitter Bayern & Germany. До этого перед домашними играми футболисты ночевали в отеле.

Нагельсманн возглавил мюнхенский клуб 1 июля этого года. До этого «Баварию» возглавлял Ханс Флик, который ушел из клуба ради тренерства в сборной Германии.

Нагельсманн начал свою тренерскую карьеру в юношеской команде «Аугсбурга». В дальнейшем специалист тренировал юношеские команды «Мюнхена» и «Хоффенхайма», который Нагельсманн тренировал и на взрослом уровне. Последним местом работы Нагельсманна был «РБ Лейпциг».

Ранее Немецкий футбольный союз (DFB) на своем сайте объявил о подписании контракта с бывшим главным тренером «Баварии» Ханс-Дитером Фликом.

