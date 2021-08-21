Фанатка «Уфы», раздевшаяся на стадионе: почему купальник на арене — это сразу стыд и срам?

18-летняя болельщица Азалия Нигматуллина рассказала о своем необычном поступке во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уфой» и московским «Локомотивом» (1:1). Ранее Нигматуллина разделась до белья, чтобы попросить футболку у защитника команды из Башкортостана Морица Бауэра. После этого футболист подарил футболку болельщице.

«Идея — моя. На «Женском секторе» — это сектор на трибуне «Нефтяника», где футбол смотрят исключительно болельщицы «Уфы» — меня в этом поддержали и помогли. Смущалась ли? Я была в купальнике. В нем ходят на пляже. Почему там не стесняются, а на стадионе это стыд и срам? Почему вдруг это так плохо? Надеюсь, что я никого этим не расстроила», — приводит слова Нигматуллиной «Матч ТВ».

Болельщица заявила, что своим поступком поднять настроение команде. Нигматуллина отметила, что в данный период времени открыто трансферное окно, есть риск ухода игроков, поэтому она захотела получить футболку Бауэра.

«Вообще, я хотела бы поблагодарить наш футбольный клуб за заботу о болельщиках. На протяжении всей моей истории с «Уфой» всегда отмечала тот уют, который царит на нашем стадионе. Безумно благодарна клубу за то, что он организует интересные мероприятия, ценит болельщиков. А сейчас получилось так, что я не только получила футболку Морица, но еще и встретилась со всей командой и услышала голос Алексея Стукалова прям рядом-рядом!» — сказала Нигматуллина.

Также Болельщица отметила, что начала болеть за «Уфу» после того, как в 2018 году посетила матч против «Анжи».

В турнирной таблице чемпионата России «Уфа» занимает 12 место, набрав одно очко. «Локомотив» располагается на первой строчке, имея в активе семь баллов.