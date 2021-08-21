Тренер «ПСЖ» рассказал, когда Месси может дебютировать за клуб

«Пари Сен-Жермен» в матче третьего тура чемпионата Франции обыграл «Брест» со счетом 4:2. После игры главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал, когда надеется увидеть новоиспеченного форварда клуба Лионеля Месси.

«Это была очень хорошая неделя для Лео. Следующая неделя будет долгой, и если все пойдет хорошо, надеемся, что он уже сможет быть в заявке и станет частью команды на соревновательном уровне», — цитирует главного тренера ESPN.

10 августа французский «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее бывший защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо рассказал, что игрокам каталонского клуба запрещалось прикасаться на тренировках к экс-форварду команды Лионеля Месси.