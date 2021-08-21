ИИХФ оплатит страховки игрокам НХЛ для участия в Олимпиаде-2022

ИИХФ приобрела страховки игрокам НХЛ для участия в квалификации к Олимпийским играм — 2022, которые пройдут в Пекине. об этом сообщает «Чемпионат».

«Мы получили подтверждение того, что ИИХФ согласилась приобрести страховку для Олимпийского квалификационного турнира для всех игроков, с которыми заключены контракты в НХЛ (включая COVID). ИИХФ также согласилась приобрести дополнительную страховку (страхование от травм и COVID) для Олимпийских квалификационных турниров для игроков НХЛ, у которых осталось менее двух лет по контракту НХЛ.

Детали страховки, касающиеся таких дополнительных случаев, будут высланы каждому игроку по электронной почте к концу недели», — говорится в сообщении источника.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич прокомментировал вероятность того, что хоккеисты Национальной хоккейной лиги примут участие в зимней Олимпиаде — 2022.