Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» подозревается в хищении и отмывании денег

Государственное министерство Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) подозревает бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Луиса Андерсона в хищении и отмывании денег. Организация считает, что футболист является частью преступной группы, состоящей из восьми человек.

По информации бразильской прессы, Луис Андерсон подозревается в причастности к схеме приобретения криптовалюты, которая нанесла ущерб фондовой бирже более чем на 5,5 миллиона евро. Отмечается, что деньги были выведены со счета металлургической компании и затем проведены через фондовую биржу Сан-Паулу. Деньги перенаправляли через 11 финансовых переводов и компании с офисами в четырех городах Бразилии, а затем отмыли в форме биткоинов.

Игрок подтвердил, что он инвестировал в криптовалюты с 2019 года, и заявил, что его компания в последующем продала их одному из участников схемы. При этом футболист подчеркнул, что он не знает происхождения денег.

Адвокат заявил, что Андерсон является жертвой: «Нас еще не вызывали в суд. Ведется расследование, Андерсон в курсе. Но он докажет, что был жертвой, а не участником. Это его позиция».

У Андерсона заблокировали активы. В настоящий момент он находится в Турции, где после завершения игровой карьеры работает ассистентом тренера «Адана Демирспора», и не может покинуть эту страну под угрозой ареста. Об этом со ссылкой на Rádio Gaúcha и газету Zero Hora сообщила бразильская версия телеканала ESPN.

Андерсон выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2007 по 2015 год. За 105 футболист забил пять мячей. Также в Европе бразилец играл в «Порту» и «Фиорентине».

Ранее официальный магазин «Реала» был ограблен.