Канчельскис: на ЧМ-2018 нас тащили, как могли. Опозорили звание ЗМС, дав его за выход в 1/4

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал выступление национальной команды на домашнем чемпионате мира — 2018.

«Скажу так: домашний ЧМ — это не показатель. Потому что там нас за уши тянули со всех сторон. И кто бы что ни говорил, выиграли мы только у испанцев, которые приехали и играли без ворот вообще», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

Канчельскис заявил, что сборная России проигрывает, когда сталкивается с сильным соперником. Он вспомнил поражение от Уругвая на ЧМ-2018 и от Мексики на Кубке конфедераций — 2017. Экс-футболист отметил, что Россия на домашнем мировом первенстве обыграла только Египет, который долго не попадал на ЧМ, а также Саудовскую Аравию, приехавшую на мировое первенство после Рамадана.

«Я работал и в Саудовской Аравии, и в Узбекистане, знаю, что это такое. С утра до 7 ничего не есть, не пить. Пост жестко надо соблюдать. Тем более Саудовская Аравия — очень религиозная страна, там к этому серьезно относятся. Так что нас тащили, как могли, как корейцев на ЧМ-2002, но не получилось. Поэтому критика справедливая и правильная, считаю. Не надо кричать, что мы такие герои.

За выход в 1/4 финала заслуженных мастеров получили! Ну что это такое? За Олимпиаду не все получают такую награду, а тут дали за попадание в восьмерку. Просто опозорили этот значок, это звание», — сказал Канчельскис.

Ранее Андрей Канчельскис высказался о том, что Россию могут обойти Австрия и Украина в таблице коэффициентов УЕФА.