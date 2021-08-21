Гордон: мне не нравится, что Канделаки поддерживает Путина и аннексию Крыма

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о своем отношении к генеральному продюсеру телеканала «Матч ТВ» Тине Канделаки.

В январе Гордон в одном из интервью заявил, что берет назад свои слова о том, что Канделаки очень умна.

«Да, я так сказал? Я ней, как к женщине, очень хорошо отношусь. Она красивая и умная. Просто мне не нравится ее позиция по поводу российской государственной машины и политики. Мне не нравится, что она так поддерживает Путина и аннексию Крыма. Она очень государственно направленная.

Учитывая ее национальность, она могла бы в 2008 году возмутиться, что Россия отняла часть Грузии и развязала против Грузии войну. Но она тоже не возмутилась. Вот это мне не нравится. А то, что она красивая и умная, — тут сомнений нет», — сказал Гордон в интервью Youtube-каналу «ФАК.Подкаст».

Ранее Дмитрий Гордон высказался о включении российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в список угроз национальной безопасности Украины.