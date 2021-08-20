«Барселона» получила кредит на полмиллиарда евро

«Барселона» получила кредит и смогла добиться пересмотра части долговых обязательств, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, каталонский клуб смог взять ссуду в размере €455 млн на десять лет с процентной ставкой 1,98%, а его долговые обязательства в отношении еще €140 млн будут пересмотрены.

Отмечается, что финансовым консультантом в сделке выступил банк Goldman Sachs. Заем гарантирован телевизионными правами.

Сине-гранатовые столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса. Клубу удалось снизить затраты на зарплаты игроков благодаря тому, что ряд футболистов добровольно пошли на понижение окладов. Однако это не помогло «Барселоне» сохранить нападающего Лионеля Месси. Руководство каталонцев не смогло подписать с аргентинцем новый контракт, из-за чего он ушел в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Барселона» должна выплатить Месси €52 млн. При этом аргентинец согласился на отсрочку выплаты долга, чтобы помочь родному клубу стабилизировать финансовую ситуацию. «Барса» погасит задолженность в течение 2021 и 2022 годов.