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Олимпиада 2020

Канделаки рассказала о желании сделать сестер Авериных телеведущими

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Матч ТВ

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки призналась, что хотела бы видеть гимнасток Дину и Арину Авериных ведущими своего канала.

«Олимпиада закончилась, и я предложила: мы готовы пробовать всех олимпийцев, которые готовы быть ведущими телеканала, особенно для тех, у кого в Токио была финальная Олимпиада. Могут ли быть ведущими Аверины? Да, я со всеми по этому поводу разговариваю», — цитирует Канделаки ТАСС.

Также генеральный директор «Матч ТВ» считает, что Дину Аверину незаслуженно лишили золота летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее Канделаки высказалась о том, как россияне встретили спортсменов, вернувшихся с Олимпиады в Токио.

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Олимпиада 2020
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