Детский тренер получил тюремный срок за участие в акции протеста в Белоруссии

Детский тренер из структуры футбольного клуба «Брест» Вадим Чепелевич получил три года лишения свободы в колонии усиленного режима за участие в протестах в Белоруссии в августе 2020 года.

Специалист был признан виновным по 293 УК РБ «Массовые беспорядки».

«Он был задержан в марте 2021 за события 10 августа 2020. Ему позвонили из местного РОВД и попросили зайти на несколько минут. Из отделения на свободу Чепелевич не вышел», — говорится в заявлении Белорусского фонда спортивной солидарности, опубликованном в Instagram.

Ранее белорусский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Кудин был приговорен к двум годам и шести месяцам тюрьмы.

В августе 2020 года Кудин был задержан во время протестов в Белоруссии. Его обвиняют по статье 363 белорусского УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». В ноябре он не явился на заседание суда по своему делу.

21 января 2021 года Кудин был задержан в Москве. 10 августа прокуратура попросила суд Молодечненского района Минской области приговорить Кудина к трем годам и шести месяцам лишения свободы за сопротивление полиции.