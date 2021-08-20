Официальный магазин «Реала» был ограблен

Фаншоп мадридского «Реала», который находится на стадионе «Сантьяго Бернабеу», был ограблен. Об этом сообщает Marca.

19 августа группа преступников въехала на автомобиле в фасад здания, где располагается официальный магазин «сливочных». Неизвестные скрылись после того, как заполнили формой королевского клуба три машины.

Полиция изучает записи с камер наблюдения в попытке опознать автомобили по номерам. Сотрудники полиции считают, что все три машины могут быть угнанными.

Напомним, на «Сантьяго Бернабеу» проходят работы по реконструкции стадиона, которые, предположительно, завершатся в 2022 году.

«Реал Мадрид» — один из трех клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 65 национальных трофеев: рекордные 34 титула чемпиона Ла Лиги, а также 19 Кубков Короля, 11 Суперкубков Испании и 1 Кубок Лиги. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов (13 раз, единственная команда, выигрывавшая этот турнир — тогда ещё Кубок Европейских чемпионов — 5 раз подряд).

Ранее стало известно, что «Реал» изучает возможность выхода из состава испанской Ла Лиги.