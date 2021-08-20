Газзаев — о серебре Авериной на ОИ: не получалось договориться или баллы посчитать?

Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о серебре отечественной гимнастки Дины Авериной на Олимпиаде-2020.

«Конечно, нельзя не отметить крайне необъективное судейство в художественной гимнастике. Явно стояла задача избавиться от гегемонии нашей страны в этом виде спорта. Судьи семь минут не могли определиться с победителем. Видимо, не получалось договориться или баллы посчитать? Очень жалко было смотреть на Дину Аверину, которая столкнулась с вопиющей несправедливостью. Все эти судьи не стоят слез этой девочки», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по судейству на Олимпийских играх — 2020 в Токио.