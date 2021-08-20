В матче Лиги Европы австрийский «Штурм» обыграл словенскую «Муру» со счетом 3:1, а венский «Рапид» разобрался с луганской «Зарей» (3:0).

Таким образом, Австрия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА. Разрыв между странами составляет 0.632 балла.

Россия уступит Австрии девятое место, если «Ред Булл Зальцбург» пробьется в групповой раунд Лиги чемпионов.

Казанский «Рубин» и «Сочи» завершили выступление в Лиге конференций, проиграв польскому «Ракуву» и белградскому «Партизану» соответственно.

В еврокубках Россию продолжат представлять петербургский «Зенит» (в Лиге чемпионов), «Локомотив» и «Спартак» (обе команды в Лиге Европы). Россия — единственная страна из топ-10, которая потеряла две команды в еврокубках.

Рейтинг клубных коэффициентов УЕФА составляется на основании результатов всех европейских клубов в еврокубках. При подсчете клубного рейтинга ассоциации или рейтинга страны учитываются результаты всех ее клубов. Он используется для определения числа представителей ассоциации в еврокубках на будущий сезон. Клубный рейтинг учитывает результаты каждого клуба в еврокубках и используется для определения посева клубов при жеребьевке. Таблицы рейтингов составляются на основании коэффициентов за пять лет. Коэффициенты обновляются после завершения очередного раунда в клубных турнирах УЕФА.

Ранее сообщалось, что Шотландия второй день подряд увеличивает отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.