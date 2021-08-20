41-летний боец Харитонов рассказал, когда он планирует закончить карьеру

Боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов рассказал, когда он планирует закончить карьеру. Об этом передает RT.

«Сейчас нахожусь в достаточно зрелом, осознанном возрасте и готов выступать. Не знаю, не загадываю, сколько еще буду выступать, но пять-семь лет — это железно, а там посмотрим. Мой план — красиво выйти в 50 лет на бой, может быть, сделать в этом возрасте заключительный поединок», — сказал Харитонов.

Харитонов провел в октагоне 37 побед, одержав 30 побед. 23 февраля 2020 россиянин одолел Фернандо Родригеса.

Ранее российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов рассказал о своем отношении к патриотизму.

»«Я не могу назвать себя патриотом своей страны. Я зарабатываю деньги не в России, а в Америке и Японии. Я люблю свою страну, в которой вырос и воспитывался. В России начал зарабатывать только тогда, когда поднялся за границей. Если бы сидел в России и никуда не выезжал, то по-прежнему выходил бы драться за $200-300 и подрабатывал таксистом, грузчиком или охранником», — сказал Харитонов.