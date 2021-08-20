Бывший игрок ЦСКА: в РПЛ уровень интенсивности игры не такой, как в Европе

Бывший игрок московского ЦСКА Александр Гришин прокомментировал новость о том, что Россия заняла 19-е место по уровню интенсивности игры в рейтинге Международного центра спортивных исследований, передает RT.

«Глупо спорить, что в РПЛ уровень интенсивности не такой, как в Европе. Это видно по картинке. В большинстве зарубежных чемпионатов делают акцент на атаку, используют высокий прессинг — оттого и выше интенсивность. У нас большинство команд думают об обороне», — сказал Гришин.

Также Гришин отметил, что неудачи команд Российской премьер-лиги (РПЛ) в еврокубках во многом можно объяснить и этим фактором.

РПЛ при средней дистанции футболиста 10,33 тыс. м имеет 7,15% интенсивности.

Десятка лучших футбольных лиг мира по интенсивности игры:

Английская премьер-лига (АПЛ) — 7,82%;

Чемпионат Польши — 7,81%;

Испанская Примера — 7,75%;

Чемпионат Чехии — 7,61%;

Чемпионат Швейцарии — 7,6%;

Чемпионат Бельгии — 7,54%;

Английский Чемпионшип — 7,52%;

Чемпионат Дании — 7,51%;

Итальянская Серия А — 7,5%;

Испанская Сегунда — 7,47%.