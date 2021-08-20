Экс-тренер «Барселоны» — об отношениях с Месси: лучше людям не знать правды

Бывший наставник каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде ответил на вопрос о своих отношениях с Лионелем Месси. Его слова передает La Sexta.

«Об этих вещах не стоит говорить. Они — часть тайны. Хорошо, что все так. Лучше, чтобы люди не знали, кто мы есть на самом деле, и думали, что знают все. Лучше не знать правды», — сказал Вальверде.

10 августа французский «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года.

Ранее футболист мадридского «Реала» Тони Кроос высказался об уходе Лионеля Месси из «Барселоны».