Сборная России по пляжному футболу с победы стартовала на домашнем чемпионате мира

Сборная России по пляжному футболу в стартовом матче домашнего чемпионата мира в овертайме обыграла команду США — 5:4. За 13 секунд до конца решающий мяч со штрафного забил Алексей Макаров.

Также дублем в составе победителей отличился Борис Никаноров, еще по мячу забили Антон Шкарин и Андрей Новиков.

С 19 по 29 августа в Москве пройдет чемпионат мира по пляжному футболу. Помимо США российские пляжники сыграют на групповом этапе со сборными Парагвая и Японии.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин рассказал о низкой популярности его вида спорта

«Нас слишком мало любят. Точнее не так. Нас любят сильно, но их так мало. Связано это с тем, что многие еще не знают, что это за вид спорта — откуда мы взялись, почему мы без обуви, что такое бисиклета, что за мяч, почему нет стенки, почему его зовут краш и почему 12-8 в пляжке — это не четыре», — сказал Шкарин.