Бывший тренер «Зенита» претендует на приз УЕФА тренеру года

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини вошел в тройку претендентов на приз лучшему тренеру прошлого сезона, вручаемый Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помимо итальянца в топ-3 также вошли: немец Томас Тухель («Челси») и испанец Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).

Манчини привел сборную Италии к победе на чемпионате Европы — 2020. Гвардиола стал с «Сити» чемпионом Англии и финалистом Лиги чемпионов, а Тухель помог «синим» выиграть главный европейский клубный турнир.

В голосовании за выбор шорт-листа принимали участие: наставники 24 национальных сборных, принимавших участие в чемпионате Европы — 2020, тренеры 80 клубов, игравших на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранных Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).

Приз вручат 26 августа в Стамбуле на жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов — 2021/22.

Ранее сообщалось, что УЕФА опубликовал список претендентов на приз лучшему игроку сезона-2020/21.