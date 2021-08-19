Подписчики ОКР выбрали самую запоминающуюся победу на ОИ-2020

Подписчики Олимпийского комитета России (ОКР) на странице во «ВКонтакте» выбрали самую запоминающуюся победу на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
Победила в голосовании прыгунья в высоту Мария Ласицкене.
«Если бы наши подписчики могли выдавать медали, то Ласицкене забрала бы второе золото за Игры, — говорится в сообщении ОКР.
Ласицкене в Токио с результатом 2,04 метра завоевала первое для себя золото Олимпийских игр. Спортсменка также является трехкратной чемпионкой мира.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Токио Мария Ласицкене в прыжках в высоту и серебряный призер Игр в прыжках с шестом Анжелика Сидорова пропустят этап Бриллиантовой лиги в США.
На Олимпиаде в Токио российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Если бы наши подписчики могли выдавать медали, то Мария Ласицкене забрала бы второе золото за Игры��— Olympic Russia (@Olympic_Russia) August 19, 2021
Итоги голосования наших подписчиков ВКонтакте��#КомандаРоссии pic.twitter.com/h1F1tXtUjR