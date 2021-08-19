Подписчики ОКР выбрали самую запоминающуюся победу на ОИ-2020

Подписчики Олимпийского комитета России (ОКР) на странице во «ВКонтакте» выбрали самую запоминающуюся победу на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Победила в голосовании прыгунья в высоту Мария Ласицкене.

«Если бы наши подписчики могли выдавать медали, то Ласицкене забрала бы второе золото за Игры, — говорится в сообщении ОКР.

Ласицкене в Токио с результатом 2,04 метра завоевала первое для себя золото Олимпийских игр. Спортсменка также является трехкратной чемпионкой мира.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Токио Мария Ласицкене в прыжках в высоту и серебряный призер Игр в прыжках с шестом Анжелика Сидорова пропустят этап Бриллиантовой лиги в США.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.