Сестры Аверины планируют выступить на чемпионате мира в Японии

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины намерены выступить на чемпионате мира, который пройдет в Японии.

Об этом заявила Дина Аверина, отвечая на вопрос журналиста.

«Пока до чемпионата мира да, будем готовиться. Если он состоится»», — цитирует Аверину РИА «Новости».

На Олимпийских играх — 2020 в Токио Дина Аверина стала серебряным призером соревнований. Арина стала четвертой.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам высказалась о своей победе на Играх-2020 в Токио.

Израильская спортсменка завоевала золото Олимпиады-2020 в Токио в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.