Экс-боец UFC спас попавших в смертельное ДТП детей

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Брендон Шауб спас попавших в аварию детей, сообщает TMZ.

По словам спортсмена, он увидел последствия ДТП, в котором фура столкнулась с внедорожником, где находилась семья с детьми. Бывший боец вытащил из автомобиля троих детей, еще один ребенок смог выбраться из транспорта самостоятельно. Шауб отметил, что из поврежденного топливного бака фуры начал литься бензин.

По словам экс-бойца UFC, мать детей погибла в результате ДТП, а отец семейства не получил тяжелых повреждений. Впоследствии он сопротивлялся прибывшим полицейским. Его арестовали по обвинению в убийстве.

Шауб принял участие в 15 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал десять побед и потерпел пять поражений. Профессиональную карьеру он завершил в 2015 году.

Ранее сообщалось, что хоккеистка детско-юношеского спортивного клуба по хоккею с мячом «Чарас» (Усть-Кан) Дарина Ивакина погибла в результате ДТП 17 августа.

Трагедия произошла около 4:40 утра по местному времени на десятом километре автодороги Усть-Кан — Коргон. Автомобиль, управляемый 14-летней Ивакиной, слетел с дороги и опрокинулся.