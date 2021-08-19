Хорватия отказалась переносить матч против России из «Лужников»

Отборочный матч к чемпионату мира по футболу 2022 года между сборными России и Хорватии пройдет в «Лужниках», передает «РБ Спорт».

Роспотребнадзор не дает разрешение на посещаемость более 3000 человек. Поддержка национальной команды в «Лужниках», где планировали провести встречу при потенциально разрешенной вместимости 50% стадиона, была бы не столь существенной.

Отмечается, что игру хотели перенести на другой стадион, но хорватская сторона отказалась от этой идеи.

В начале следующей недели Российский футбольный союз (РФС) выпустит анонс по факту продажи билетов на эту игру. Встреча состоится 1 сентября.

Также россияне сыграют с Кипром (4 сентября, Никосия) и Мальтой (7 сентября, Волгоград).

Ранее комментатор Геннадий Орлов раскритиковал форму нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который не попал в заявку сборной России на отборочные матчи на ЧМ-22.

«Ну он же не в форме. Зачем его звать? Сейчас Дзюба никакой», — заявил Орлов.