Гимнастка об отказе от купальников на ОИ: трусы могут съехать и оголить то, что не нужно

Немецкая гимнастка Паулина Шефер рассказала, почему ее соотечественницы отказались от купальников на Олимпийских играх.

«Гимнастки совершают самые разные движения. Трусы могут съехать и оголить то, что не нужно. Мы совершаем экстремальные движения и не можем следить за купальником во время соревнования. И мы просто хотим показать спортсменкам, что они могут надевать что угодно. Есть и другие варианты — не только купальник», — передает слова Шефер «Би-би-си».

На протяжении многих лет гимнастки выступают в купальниках с вырезом, но в квалификации Олимпиады, которая прошла 25 июля, немки были в комбинезонах до щиколоток.

Олимпиада в Токио стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее немецкие гимнастки вышли на Игры в комбинезонах, протестуя против сексуализации женщин.