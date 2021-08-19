Хабиб рассказал, чем ему не понравился Майк Тайсон

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о встрече с легендарным боксером Майком Тайсоном.

«Мне взгляд Тайсона не особо понравился. Почему? Мы были у него на ранчо. Я им сказал, чтобы на столе никаких движений не было, сигарет. Мне не понравилось. Мне больше понравилось, как выглядел Криштиану Роналду. Криштиану выглядел как спортсмен», — передает слова Хабиба «Чемпионат.com».

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Хабиб Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее Хабиб ответил на вопрос о ситуации в Афганистане.