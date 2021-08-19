Денис Глушаков поздравил свою жену с возвращением в футбол после декрета

Футболист подмосковных «Химок» Денис Глушаков поздравил свою жену Ксению Коваленко с возвращением в футбол после рождения ребенка.

«С возвращением! Я горжусь тобой, любимая», — написал Глушаков в сториз Instagram.

Женский футбольный клуб ЦСКА обыграл валлийский «Суонси» в матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов. Коваленко отыграла 73 минуты.

7 марта 2021 года у Глушакова и Коваленко родилась дочь, которую назвали Милой.

Роман Глушакова и Коваленко стал достоянием общественности в 2020 году. У 34-летнего бывшего полузащитника сборной России есть двое дочерей от первого брака.

Осенью 2018 года разгорелся крупный скандал с участием Глушакова и его уже бывшей супруги Дарьи. В сети появилось видео, на котором присутствуют кадры времяпровождения футболиста в бане с неизвестной девушкой. Автором ролика была жена игрока.

Ранее полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков и футболистка московского ЦСКА Ксения Коваленко официально поженились.