Голкипер «Краснодара» Сафонов назвал самого смешного одноклубника

Вратарь клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) Матвей Сафонов назвал самого смешного одноклубника, передает Sport24.

«Самый смешной партнер по команде? Пусть будет Реми Кабелла. С ним посмеяться проще всего. Но у нас сейчас крутой и классный коллектив, все свободно общаются, очень мало людей в команде, к которым нельзя подойти пошутить или зацепить как-то. Все проявляют открытость, и мне это нравится.», — сказал Сафонов.

В турнирной таблице чемпионата России «быки» занимают седьмое место, набрав шесть очков. В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко сыграют против московского «Локомотива». Встреча состоится 22 августа. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Ранее экс-голкипер сборной СССР Ринат Дасаев оценил перспективы вратаря Матвея Сафонова в национальной команде России.

«Я думаю, что заслужил своей игрой стать основным голкипером сборной России. Он все-таки молодой, перспективный, пусть наигрывается и играет. Вы знаете, у нас кандидатов очень мало что во вратарском цехе, что вообще — у нас нет конкуренции в сборной», — сказал Дасаев.