Хабиб ответил на вопрос о ситуации в Афганистане

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о политической ситуации в Афганистане.

Власть в стране захватило движение «Талибан» (признано в России запрещенной террористической организацией).

«Я не имею никакого отношения к Афганистану. Я бы не хотел обсуждать политический момент, который проходит за 1000 км от нас», — передает слова Хабиба «Спорт-Экспресс».

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Хабиб Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее Хабиб рассказал, что его настораживает.