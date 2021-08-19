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Футболист московского «Спартака» может стать игроком семикратного чемпиона Италии

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Футболист московского «Спартака» Самюэль Жиго может перейти в клуб итальянской Серии А «Торино», передает журналист Джанлуиджи Лонгари в Twitter.

Отмечается, что туринцы могут заплатить за футболиста €4 млн.

Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. Также он играл за французский «Арль-Авиньон», бельгийские «Гент» и «Кортрейк».

«Торино» является семикратным чемпионом Италии.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Жиго провел 26 матчей, забив три мяча, а красно-белые заняли второе место, отстав от петербургского «Зенита» на восемь очков.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможной натурализации игрока московского «Спартака» Самюэля Жиго.

«Центральный защитник – самая проблемная позиция в сборной. Жиго – очень качественный футболист и сыгран с Джикией. Хоть я принципиальный противник натурализации, в данном случае я поддерживаю такое решение в интересах сборной. Уже есть Фернандес, почему не заявить и Жиго», — сказал Колосков.

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Футбол. Чемпионат России
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