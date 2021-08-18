Адвокат Мамаева удивлен решением суда взыскать на алименты четверть дохода игрока

Адвокат футболиста Павла Мамаева удивляется, что суд уже обязал спортсмена выплачивать детям четверть своего дохода после развода с Аланой Мамаевой.

«Сторона истца до сегодняшнего дня не знала, что уже есть судебный приказ о взыскании с господина Мамаева четверти всех его доходов и уже возбуждено исполнительное производство в отношении указанного судебного приказа и Павла Мамаева. Они были, мягко говоря, очень удивлены, крайне удивлены и, мне кажется, что-то у них пошло не так», — рассказал адвокат Аланы Вадим Лялин после очередного заседания в Первомайском районном суде Ростова-на-Дону в интервью 5-tv.ru.

Суд по разделу имущества состоится 17 сентября — в день рождения Павла Мамаева.

Алана и Павел поженились в 2013 году. Вскоре у супругов родилась общая дочь Алиса. В апреле 2021 года пара расторгла брак. Причиной развода стала измена Мамаева с испанской моделью Ирен Гарсией.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Мамаева заявила, что считает Павла врагом.