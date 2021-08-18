Израильская гимнастка Ашрам опубликовала новый пост в соцсетях

Израильская гимнастка Линой Ашрам, завоевавшая золотую медаль в индивидуальном многоборье на летней Олимпиаде в Токио в борьбе с россиянкой Диной Авериной, опубликовала новый пост в соцсетях, правда, ее аккаунт в Supporters Group в Telegram продолжает оставаться закрытым.

«Потихоньку все успокаивается. Я постепенно начинаю осознавать, чего нам удалось достичь. Теперь у меня появился титул олимпийской чемпионки. Кто бы мог поверить? Но это не только мое достижение, меня окружало так много людей, поэтому это и их успех тоже», — в частности, написала Ашрам в своем Instagram.

После завершения индивидуального многоборья разгорелся скандал. Российская сторона осталась крайне недовольна судейством и выставленными оценками, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова тогда даже заявила, что у арбитров была задача прервать гегемонию России, которая длилась больше двадцати лет.

Позднее в интервью «Матч ТВ» специалист заявила, что у нее лично нет никаких претензий к Ашрам, она считает ее хорошей спортсменкой, но не олимпийской чемпионкой.

Ранее сообщалось, что Линой Ашрам поговорила с президентом Израиля.