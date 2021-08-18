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Олимпийский чемпион из Грузии, обвиняемый в убийстве, отказался от дачи показаний

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Олимпийский чемпион по дзюдо и бывший депутат парламента Грузии Зураб Звиадаури, задержанный по обвинению в умышленном убийстве в ходе перестрелки, воспользуется правом на молчание.

«На данном этапе обвиняемый пользуется определенным законом правом на молчание. Исходя из стратегии защиты, я не буду говорить о деталях дела. 18 августа ему будет предъявлено обвинение», — цитирует адвоката Магду Котрикадзе «Sputnik Грузия».

Перестрелка в Кахети произошла вечером, в результате которой погибли три человека, в том числе брат олимпийского чемпиона. Кроме того, в разборке были ранены еще двое человек.

Следствие полагает, что спор на бытовой почве между несколькими лицами впоследствии перерос в физическое противостояние. Вместе со Звиадаури был задержан 44-летний мужчина, который обвиняется в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшим за собой гибель людей. Из принадлежащего ему оружия был произведен первый выстрел. Затем последовали ответный огонь со стороны другого мужчины, который ранил четырех человек, раны двоих пострадавших оказались смертельными. Стрелок также получил смертельное ранение после выстрела, произведенного Зурабом Звиадаури.

Ранее бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве назвал лучших российских бойцов.

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