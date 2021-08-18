Слуцкая иронично высказалась о транс-персонах в фигурном катании

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала информацию о том, что Международный союз конькобежцев будет допускать к участию в соревнованиях по фигурному катанию спортсменов, сменивших пол.

«Вот это да!!! Мужская художественная гимнастика — это, оказывается, цветочки! В фигурном катании теперь могут принимать участие трансгендеры. То есть ISU опубликовал заявление, в соответствии с которым трансгендеры получают право перехода из одной категории фигурного катания в другую!

Вот так, любовался ты красивым мужским катанием, а завтра этот же любимчик — уже твой соперник. Удивительно, не правда ли?» — написала призер Олимпийских игр в Instagram.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) создал правила для транс-персон в фигурном катании.

Чтобы перейти из женской в мужскую категорию нужно предоставить письменное заявление о том, что его гендерная идентичность является мужской. Для перехода из мужской в женскую категорию общий уровень тестостерона должен составлять ниже 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования и во время всего последующего соревновательного периода.

Вернуться в свою первоначальную категорию фигурист сможет по прошествии не менее четырех лет с момента своего первого соревнования в качестве трансгендерного фигуриста.