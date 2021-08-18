Тренер сборной США по фехтованию разбился на мотоцикле

Наставник женской сборной США по фехтованию на рапирах Энтони Лич разбился на мотоцикле во время поездки по пересеченной местности, информирует пресс-служба Федерации фехтования США.

62-летний Лич, включенный в Зал славы фехтования США в 2013 году, тренировал американских рапиристок на Олимпийских играх 1996, 2000, 2004, 2016 и 2020 годов. На ОИ в Токио его подопечная Ли Кифер завоевала первую в истории США золотую медаль в женской рапире, победив в финальной схватке представительницу России Инну Дериглазову.

В командном турнире Олимпиады в Токио сборная США заняла четвертое место.

Ранее сообщалось, что последние изменения в олимпийской программе Игр-2020 в Токио повлияли на борьбу в командном зачете Олимпиады.

Накануне Олимпийских игр — 2020 в Токио Международный олимпийский комитет (МОК) добавил в программу Игр 33 новых медальных розыгрыша.

Максимальную пользу из этого извлекли сборные США и Японии. Обе команды завоевали в новых дисциплинах по 12 наград, что значительно больше, чем у других конкурентов.