Россия могла бы стать четвертой в медальном зачете ОИ-2020, если бы не изменения МОК

Последние изменения в олимпийской программе Игр-2020 в Токио повлияли на борьбу в командном зачете Олимпиады, сообщает «СЭ».

Накануне Олимпийских игр — 2020 в Токио Международный олимпийский комитет (МОК) добавил в программу Игр 33 новых медальных розыгрыша.

Максимальную пользу из этого извлекли сборные США и Японии. Обе команды завоевали в новых дисциплинах по 12 наград, что значительно больше, чем у других конкурентов.

Благодаря этому, в частности, сборная США одержала итоговую победу над китайцами.

Олимпийские игры. Токио, Япония.

Медальный зачет без новых видов спорта и дисциплин (золото – серебро – бронза – всего).

1. Китай – 36-28-17 (81)

2. США – 35-34-28 (97)

3. Япония – 20-9-13 (42)

4. Россия — 19-25-21 (65).

Сборная ОКР выиграла в добавленных дисциплинах всего одно золото (в женской командной рапире). Кроме того, два серебра нам принес дебют баскетбола 3х3. Также серебро и бронзу мы получили в командном турнире по пулевой стрельба и еще одну бронзу в новой дисциплине велотрека — мэдисоне.

Без изменений в программе мы бы финишировали в командном зачете на одну позицию выше. Так как главные соперники — британцы — получили в новых вида четыре золота (в ВМХ-фристайле, смешанных эстафетах пловцов и триатлонистов, а также в мэдисоне).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Китай назвал себя победителем Игр-2020, прибавив медали Тайваня и Гонконга.