Россия в шаге от очередного понижения в рейтинге УЕФА

Австрийский «Зальцбург» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов одержал победу «Брондбю» со счетом 2:1.

Победа «быков» позволила Австрии сократить отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА. В активе России, которая располагается на 9-м месте, 30,682 балла. Австрия после выигрыша «Зальцбурга» набрала 29,550. На счету Шотландии, которая на прошлой неделе обошла Россию, 30,700 балла.

Ранее после вылета «Рубина» и «Сочи» из Лиги конференций Россия опустилась на девятое место в рейтинге УЕФА, пропустив вперед Шотландию, которая теперь расположилась на восьмой строчке.

В еврокубках Россию продолжат представлять петербургский «Зенит» (в Лиге чемпионов), «Локомотив» и «Спартак» (обе команды в Лиге Европы). Таким образом, в еврокубках Россия лишилась двух команд, а Шотландия лишь одной. Россия — единственная страна из топ-10, которая потеряла две команды в еврокубках.

Рейтинг клубных коэффициентов УЕФА составляется на основании результатов всех европейских клубов в еврокубках. При подсчете клубного рейтинга ассоциации или рейтинга страны учитываются результаты всех ее клубов. Он используется для определения числа представителей ассоциации в еврокубках на будущий сезон. Клубный рейтинг учитывает результаты каждого клуба в еврокубках и используется для определения посева клубов при жеребьевке. Таблицы рейтингов составляются на основании коэффициентов за пять лет. Коэффициенты обновляются после завершения очередного раунда в клубных турнирах УЕФА.